Aasta arsti tiitel ootab kandidaate

„Arsti töö on üks vastutusrikkamaid ameteid ning sageli põlevad meie arstid läbi – tööd on palju ja head arstid on perfektsionistid, kes võtavad tihti oma töömõtted kaasa ka koju,“ sõnas Eesti Tervise Fondi juhataja, perearst Eero Merilind.