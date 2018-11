Kuidas aidata meest uriinipidamatuse korral?

Uuriinipidamatuse teemal arutamine ja oma mure jagamine isegi abivahendikeskuse eksperdiga on paljude jaoks ebamugav ning vahel piinlik. Samas on tegemist aktuaalse probleemiga - inkontinentsi ehk uriinipidamatust esineb ligi 20% meestest vanuses 40-50 ning ligi 69% meestest, kelle vanus ületab 60 eluaastat.

Tegemist on probleemiga, millest ei soovita sageli rääkida, kuid mis tekitab igapäevaelus ebamugavust ja stressi - tekib hirm aktiivse eluviisi elamise ja võimalike ootamatuste osas, nagu näiteks ebameeldiv lõhn või lekked.

Eesti eri paigus tegutseva Invaru abivahendikeskuse töös on näha, et tegelikult ei teata sageli, et pidamatuse probleemidele on olemas lahendused ja millised on kaasaegsed pidamatustooted, mille abil saab oma igapäevatoiminguid mugavalt ja muretult korda saata.

Oluline on meeles pidada, et uriinipidamatus võib viidata tõsisematele terviseprobleemidele.

Kindlasti tuleks pöörduda uriinipidamatuse probleemiga esmalt arsti poole, et tuvastada põhjus, millest pidamatus tekkinud on. Oluline on meeles pidada, et uriinipidamatus võib viidata tõsisematele terviseprobleemidele.

Millal oleks meestel mõistlik sidemeid kasutada?

Sidemeid on mõistlik kasutada siis, kui esineb kerget uriinipidamatust või urineerimisjärgset järeltilkumist. Kui aga uriinieritus on suurem, tuleks valida juba suurema imavusega toode - näiteks mähkmed, mis sobivad nii meestele kui ka naistele.

Esiteks on oluline teada, et meestele on loodud tavalisest erineva kujuga sidemed. Need on kolmnurkse kujuga ning arvestavad meeste kehaanatoomiat ega liigu paigast ka näiteks sporti tehes. Selleks on sidemete välispinnal kleeperiba, mis hoiab sideme aluspesu küljes õiges asendis.

Sidemed on õhku läbilaskvad, nahasõbralikud ja õhukesed - nende kasutamist ei ole märgata. Samuti on meestele mõeldud sidemete sisekülje äärtes spetsiaalsed vedelikku suunavad taskud, mis vähendavad võimalikku leket.

Üldiselt on sidemetel spetsiaalne antibakteriaalne pealiskiht, mis juhib niiskuse sidemes oleva padja sisse, kus vedelik jaguneb mööda sideme pikikiudu ühtlaselt kogu imava pinna ulatuses. Ebameeldiva lõhna vältimiseks on sideme sisu valmistatud materjalidest, mis neutraliseerivad lõhna.

Kindlasti tasub teada, et sidemed ja mähkmed on saadaval erinevates suurustes ja erineva imavusvõimega, sobides nii kerge, mõõduka kui ka raske uriinipidamatuse korral. Esmakordsel kasutamisel tasubki esialgu pigem paar mudelit ühekaupa proovimiseks välja valida, et siis hiljem sobivamaid mudeleid suuremas koguses soetada.