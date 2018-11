Hooldusplatvorm soovib abi anda ka vene- ja inglise keeles

“Hoolekandesektoris on usaldus põhiline väärtus, millele kõik rajatud on, CareMate on suutnud platvormile kaasata tublid ja usaldusväärsed hooleandjad, tänu kellele on aidatud juba kümmekonda inimest,” sõnas ettevõtte looja Marion Teder pressiteate vahendusel.

Sellise teenuse puhul ei saa tema sõnul oodata Eestis kiiret kasvu, kuid ärimudel on ennast ära tõestanud ja inimesed saavad vajalikku abi. “Mul on selle üle väga hea meel. Teema puudutab ju tegelikult meid kõiki, varem või hiljem on meil mõni abivajav pereliige.”

Startup-maailmas tuntud kui minimaalne elujõuline toode ehk minimum viable product (MVP) on töötanud tõrgeteta ning olnud piisavalt lihtne ja arusaadav.

“Oleme küll saanud lisaettepanekuid ja selleks, et teha veelgi mugavam versioon, on meie kasutusmugavuse disainerid teinud põhjaliku analüüsi, kuidas platvormi edasi arendada. Sellega seoses ootame me kliente testima ja otsime hetkel ka aktiivselt raha kaasamise võimalusi, et pakkuda platvormil mugavaimat viisi hooldusteenuseid tellida,” ütles Teder.

Uuel aastal on ettevõttel plaanis platvorm arendada ka vene- ja ingliskeelseks ning kaalutakse lisaks eraldi sotsiaaltöötaja konto loomise võimalust. Novembri keskpaigast on töötab inimeste mugavamaks teenindamiseks CareMate´is klienditoe spetsialist.

“Kohtumistel omavalitsuste esindajatega oleme saanud tagasisidet, et üksinda elavale eakale võiks platvormi kaudu hooldusabi tellida vajadusel ka omavalitsuse sotsiaaltöötaja, täpsem lahendus on hetkel veel välja töötamata. Lisaks on Eestis tellijate seas ju mitte ainult eestikeelsed abivajajad, vaid ka vene- ja isegi ingliskeelsed, ka neile on plaanis platvorm kättesaadavaks teha,” rääkis Teder ettevõtte tulevikuplaanidest.