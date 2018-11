Ununenud sissekirjutus jättis nii mõnegi üksi elava pensionäri toetusest ilma

“Enamus pöördumisi tehti esimestel väljamaksujärgsetel päevadel ja inimesed uurisid, kas nende toetus on juba välja makstud. Sarnaselt eelmise aastaga tekkis kõige rohkem sisulisi küsimusi ka sellel aastal üksi elamise faktiga,” lausus ta.

Nii on jätkuvalt pensionäre, kes elavad küll üksi, kuid kelle andmed rahvastikuregistris seda ei kinnita.

“Lapsed on küll ammu kodust lahkunud, kuid kui sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata, ei saa sotsiaalkindlustusamet seda toetuse määramisel arvestada. Ka siis, kui inimene on rahvastikuregistrisse registreeritud ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega, ei ole meil võimalik toetust määrata. Julgustame inimesi kindlasti oma aadressiandmeid rahvastikuregistris õigeks muutma, sel juhul tekib toetuse saamise õigus juba järgmisel aastal,” kinnitas ta.