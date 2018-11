Kas "unehormooni" melatoniini tarbimine on ikka ohutu?

Teadlased rõhutavad, et melatoniin on unerütmi reguleerija, mitte unerohi. Näiteks ühes uuringus, milles osales 284 muul viisil terve isikut, leiti, et need, kes võttis melatoniini enne magama minekut, uinusid keskmiselt 3,9 minut kiireminija magasid 13 minutit kauem. Teine uuringust, milles osales 1700 inimest, leiti, et melatoniini kasutajad uinusid keskmiselt 7 minutit kiiremini ja magasid 8 minutit kauem.