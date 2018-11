On aeg veesüsteemid talveks valmis seada

“Külm tuleb niikuinii ja õige aeg on meenutada, et veevärkide kaitsmisega ennetate külmakahjusid. Kui põuane suvi jättis paljud erakaevud veeta, siis külm lõhub torusid ja põhjustab kõigele lisaks materiaalset kahju.” tuletab Eesti Vee-ettevõtete Liit meelde.

Liidu teatel on lihtsad asjad, mida peaks külmaks valmistudes kindlasti tegema:

Kui torud siiski külmuvad, ei ei tohi neid lahtise leegiga sulatada - sellele võib järgneda veel suurem kahju tulega. Abi saamiseks tuleb pöörduda kas oma vee-ettevõtte või torutööde teenust pakkuva eraettevõtte poole. Teadlikumad ja vastutustundlikumad omanikud kasutavad plasttorude lahti sulatamiseks spetsiaalset aurutit. Metalltorude jaoks on olemas elektrilised seadmed.

Kui plaanis on torustikku rajada, siis teadke: toru tuleb paigaldada allapoole maapinna külmumise piiri, mis sõltuvalt pinnasest on 1,5-1,9 m. Sel juhul ära jäta paigaldamata küttekaablit või torukoorikut. Eelistada tuleks plasttoru, mis on külmakindlam.