Uroloog: eesnäärmevähi sõeluuring põhjustaks ülediagnoosimist

Ida-Tallinna Keskhaigla uroloog Martin Kivi sõnul on üldine seisukoht, et eesnäärmevähi sõeluuringut ei peaks juurutama, sest leitakse palju madala progressiooniriski vähiga patsiente, kelle haigus ei ohusta nende tervist, aga nende elu jääb segama mõte, et neil on vähk.