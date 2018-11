Probiootikumidest loodetakse abi luuhõrenemise vastu

Medical News Toda y selgitab, et inimestel vanuses 40+ ja 50+ ei toimu kudede uuenemine luus enam nii kiiresti kui noorematel ning paljudel võib see lõppeda osteoporoosi diagnoosiga.

Kuigi eakamatel naistel on suurem haiguse tekke oht, sest naised kipuvad luumassi kiiresti kaotama just menopausi ajal, siis alates vanusest 70+ hõrenevad luud samas tempos nii meestel kui naistel.

Leiti, et see toetas soolestikubakteri kasvu, mis tekitab omakorda biokeemilist ühendit butüraat. Butüraat soodustab aga omakorda luu kasvu jaoks eluliselt olulise valgu tootmist.

Katsed tehti siiski alles hiirtel ja kas samasuguseid tulemusi saavutatakse ka inimestel, on edasiste uuringute tõestada. Kuid kui uuringud on edukad, võib see sillutada teed odavale ja lihtsale ravile, mis aitab juba nooruses ennetada osteoporoosi.