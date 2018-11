Haigekassa hakkab 90% ulatuses hüvitama kaasaegseid insuliinipumpasid

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut rääkis Eesti Diabeediliidu konverentsil „Diabeet puudutab igat perekonda“, et kõige enam vajavad ühiskonna toetust just lapsed, kellel on haigus diagnoositud varases eas - neile võib olla keeruline seletada, miks tema veresuhkru jälgimine ja vajadusel insuliini süstimine on elulise tähtsusega.

„See tekitab ärevust ja stressi nii lapsele endale kui kogu perele. Seepärast on mul äärmiselt hea meel, et tulevast aastast on võimalik haigekassal hüvitada kaasaegseid laste insuliinipumpasid, mis muudavad diabeetikutest laste jaoks haigusega toimetulekut kergemaks ja annavad ka nende vanematele kindlustunde, et lapse veresuhkur on kontrolli all.“

Eestis elab diabeediga hinnanguliselt ligikaudu 70 000 inimest, paljud kahjuks ka diagnoosimata. Diabeet põhjustab ühiskonnas üha suuremat tervisekadu ja sellega koos ka kahju majandusele. Samas oleks suur osa diabeedijuhtudest ennetatavad, kui keskkond meie ümber tervist rohkem toetaks

„Toetan mõtet, et peame ühiselt looma keskkonna, kus tervislikke valikuid oleks lihtne teha, kus avalikes asutustes pakutav toit oleks tervislik ja avalik ruum soodustaks liikumist, kus töökeskkond ei kahjustaks inimeste vaimset või füüsilist tervist.“

Järjest enam haigestuvad diabeeti lapsed ja nende haigus diagnoositakse üha varasemas eas „Kui II tüübi diabeet on paljudel juhtudel tervislike eluviisidega ennetatav, siis eriti murettekitav on just I tüübi diabeedi üha sagedasem diagnoosimine lastel järjest nooremas eas. Seejuures on tegemist ühe raskema kroonilise haigusega, mis võib kaasa tuua tõsiseid tüsistusi,“ ütles minister.

Ministri sõnul võimaldavad tänapäevased ravimid ja abivahendid elada diabeetikul oma haigusega täisväärtuslikku elu aktiivse ühiskonna liikmena, tüsistuste ennetamiseks on aga väga oluline roll ka patsiendi enda teadlikul ja aktiivsel osalusel raviprotsessis.