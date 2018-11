Kohvik võtab tööle ainult inimesi vanuses 50+

Starbucks Mexico juht Cristian Gurria sõnas, et tegelikult on juba vanuses 40+ aina keerulisem tööle saada, seega on ettevõttel hea meel selle mure lahendamisse oma panus anda. Järgmise aasta lõpuks loodab kohvikukett tööle võtta umbes 120 vanemaealist inimest.

“Ma koputasin paljudele ustele, aga mulle öeldi, et mul pole mingit võimalust. Siin öeldi, et võin saada baristaks. Küsisin, mis see on?” meenutab 64-aastane Gerardo Flores naerdes kohvikust tehtud BBC videoklipis. Kohvibaarmeni töö meeldib talle väga ja mees on oma pere sõnul muutunud aktiivsemaks ja sotsiaalsemaks.