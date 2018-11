Vanemaealiste tööhõive on rekordiliselt kõrge

Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga on 4000 võrra suurenenud nende inimeste arv, kes olid mitteaktiivsed haiguste või vigastuste tõttu. Õpingute tõttu tööturult eemale jäänute arv on vähenenud 3400 võrra. Põhjus võib olla selles, et noortel on tööl ja koolis käimist kergem ühildada.