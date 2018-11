Endokrinoloog: igas maakonnas peaks olema diabeedikoolitajad

Ambose sõnul võiks igas maakonnas olla kvalifitseeritud diabeedikoolitaja – siis saaks riik ka parema ülevaate, kui palju diabeedihaigeid Eestis tegelikult on. „Laste diabeedi suhtes peetakse täpset registrit, aga teist tüüpi diabeedi haigeid me ei tea, kui palju neid on,“ on teist tüüpi diabeedi täpse registri pidamine on päris keeruline,“ rääkis Anu Ambos.