Kas sinine valgus vähendab vererõhku?

Ka varem on märgatud, et näiteks päikesevalgus mõjub vererõhuhaigete hästi ja suvekuudel on inimestel vererõhk madalam. Medical News Today vahendab uuringut, milles püüti leida lahendust, kuidas kasutada UV-kiirguse positiivset mõju, samas vähendada selle võimalikke negatiivseid külgi.