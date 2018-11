Vikerkaar köögis aitab kaamost peletada

Praegusele sünkjale sügistalvisele ajale on rahva seas levinud nimetus – kaamos. See sõna tähendab mõnede põhjarahvaste keeli polaarööd. Sõna olevat pärit saamidelt ja norra keele kaudu tulnud sõnast skam, mis tähendab lühike. Viimasel ajal kasutatakse kaamost ka praegusel pimedal ajal paljudele peale tükkiva rusuva seisundi kirjeldamiseks, mis on saanud nimetuse kaamosmasendus.

Kõrvad vatti täis

Kusagilt lugesin, et kaamos on selline seisund, kus keegi oleks justkui inimese kõrvad vatti täis toppinud ja silmad rulli löönud. Tõepoolest, meie päev on novembris-detsembris lühike, novembri keskel näiteks veidi üle seitsme tunni pikk. Ja lüheneb veel tervelt kuu aega kuni detsembrikuise pööripäevani, mil päikese tõusu ja loojumise vahel vaid kuus tundi ja 14 minutit. Kui seda tihtipeale üldse päevaks nimetada saabki, sest päikest ei pruugi me pilvisest taevast kuigi sageli näha ja pilved laskuvad mõnel päeval nii madalale, et kipud küüru selga tõmbama, et mitte pead pilvelae vastu ära lüüa. Siis ongi päev üks hall ja suruv, üsna pisut valgem aeg kui päris sügav ööpimedus. Tõepoolest masendav, kas pole!

Jõulumeeleolu levitab muidugi helgust, detsembri algul akendele ilmuvad advendiküünlad ja jõuluvalgusega ehitud linnaruum aitavad meeleolu tõsta.

Ainus lootus on lumeootus ja jõulud. Kodus saame sel süngel ajal veidi valgusteraapiat teha, kui kasutame intensiivsemat valgust (ise kasutan juba mitmendat aastat elutoas laevalgustit, milles saab korraga põlema panna tervelt kaheksa pirni), veidi on abiks küünalde süütamine. Jõulumeeleolu levitab muidugi helgust, detsembri algul akendele ilmuvad advendiküünlad ja jõuluvalgusega ehitud linnaruum aitavad meeleolu tõsta. Aga sinnamaani tuleb novembripimeduses vastu pidada.

Jagatakse ka nippe kaamose vastu, antakse soovitusi näiteks raamatuid lugeda, tantsida või muul moel oma keha liigutada või proovida midagi enda jaoks täiesti uut – näiteks joonistada või maalida.

Päike toidulauale!

Olen veendunud, et värvide toomine igapäevaellu, kas siis värviküllaseid pilte luues, värvikalt riietudes, või värviliste toitude valimine toidulauale aitab pimedal ajal meeleolu tõsta. Vast on ka pisut rohkem aega köögis toiduloomingule pühenduda. Mõelge vaid, kui palju eri värvi toiduaineid meil kasutada on! Soovite päikest toidulauale, palun väga – valige toidu tegemiseks kollaseid toiduaineid. Valikus on kollane paprika, kollane tomat, kollane suvikõrvits, kartul, kollane õun, kollane aeduba, kollane kõrvits, juustud, munakollane, kollased rosinad, kollast värvust andvad vürtsid, näiteks safran, kurkum.

Rohelisi toone toovad toitudesse mitmesugused salatid, värske kurk, roheline paprika, roheline suvikõrvits, peakapsas, spargelkapsas, spinat, herned, roheline aeduba, roheline oliiv, roheline õun, maitseroheline, ürdid, kõrvitsaseemned.