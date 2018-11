Et liigutamine lisaks tervist ehk Teravdatud pilguga mõnest harjutusest

Paraku mitte. Iga alaga tegelemine nõuab teatud kompetentsi. Nii on ka enese liigutamisega tervist edendaval eesmärgil, sportimisega, treenimisega. Kui nooremal inimesel parandab möödalaskmisi noorus ja aeg, siis eakamal napib neid mõlemaid.

Tutvugem mõningate laiemalt levinud harjutustega, mis, rääkimata sellest, et need tervist ei too, võivad tegijale isegi kahjulikud olla. Kui tavainimene, kes pole erialainimene, nende toimet ei tea, siis paraku erialainimesed, juhendajad, treenerid oleksid kohustatud teadma. Sportlaskarjääri tippu jõuavad üksikud. Tee sinna on karm ja eeldab ülivõimeid nii kehalt kui ka psüühikalt. Seda, mis väljaselekteerituile on võimetekohane, ei tohiks kergekäeliselt rakendada kõigile ülejäänuile.

Mõtisklegem koos. Laskem mõttelennul liuelda selles suunas, kuidas konkreetne harjutus selle tegemisel iseenesele mõjus. Oli seda lihtne teha? Millise hinde selle eest koolis sain? Kas pärast, hiljem, tundis mu keha end paremini, tervemini?

Viimasel aastakümnel on tehtud sellel teemal palju uuringuid ja avaldatud seisukohti alates sellest, et venitamised on väga vajalikud ja kasulikud, kuni selleni, et neid ei tohiks mingil juhul teha.

Harjutuste maailm on väga lai ja mitmekesine. Kõike loomulikult korraga hõlmata ei jõua. Olen teema lahtiseletamise jaganud kolme osasse. Alustagem harjutustega, mis koolipõlvest igale meist tuttavad ja nõuavad painduvust – sild, spagaat. Lõpetagem sellise kehalise tegevuse analüüsimisega, mis enam levinud meie seas praegu, mil kuldsed aastad turjal – jooksmine, kõnd. Vahepeal aga andkem enestele voli teha harjutust, mille tegemist on põhjendamatult peetud mittesoovitavaks – pearingid.

Sissejuhatuseks painduvusest

Hea painduvus tähendab liikuvaid liigeseid. Nagu teame, aitab painduvusele kaasa venitamine. Venitamine on konkreetse liigespiirkonna koormamine seda ümbritsevate lihaste kaasabil. Kasutusel on mitu tehnikat, nagu passiivne, dünaamiline, staatiline ja muud. Kõik pole siin nii lihtne, nagu esialgu võiks paista. Viimasel aastakümnel on tehtud sellel teemal palju uuringuid ja avaldatud seisukohti alates sellest, et venitamised on väga vajalikud ja kasulikud, kuni selleni, et neid ei tohiks mingil juhul teha, kuna on kahjulikud. Tõendusmaterjali on nii ühel kui teisel poolel.

Üldteada on, et painduvust nõuavad mitmed spordialad, nagu võimlemine, iluuisutamine, akrobaatika, maadlus. Ka kaugus- ja kõrgushüpe eeldavad, et puusast oleks jalg liikuv. Leiaks veel mitmeidki alasid, kus teatud liigesepiirkond on tähelepanu all ja sellele on vajalikud lisapingutus. Milline seisukoht võtta aga tavainimese jaoks suhtumises liigeste ülimäärasesse painutamisse, venitamisse? Lihtsalt äraseletatult me ju tõlgendame venitamist nii, et kui sooviks on saada „tulemus”, siis tähendab see panna konkreetne liiges painduma rohkem, kui Looja antud inimesele seda võimet on andnud.