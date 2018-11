Oma juurtega ei pea rahu tegema. Neid peab kasutama!

Psühhoterapeut Andres Sild, mida on vaja, et luua usalduslik suhe? Mis võib lapsevanema ja lapse suhte rikkuda? Siia maailma sündides on väikesed lapsed oma vanemate suurimad fännid, kui nii võib väljendada.

Psühhoterapeut Andres Sild FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Fännid on vähe öeldud – inimlaps ei suuda ellu jääda ilma vanemateta, ei füüsiliselt ega emotsionaalselt. Füüsiline turvalisus on lihtsamini mõistetav, aga emotsionaalselt püsiva ja turvalise kasvukeskkonna olemasolu on vähemalt sama oluline.

Tänapäeval räägime lapse ja lapsevanema suhet kirjeldades John Bowlby kiindumussuhte teooriast. Selle aluseks on arusaam, et inimesel on instinktiivne vajadus kiinduda teisesse inimesesse. Parim suhe on turvaline, aga esineb ka näiteks vältivat või ambivalentset suhet.

Turvalise suhte puudumisel lapsepõlves on tõepoolest täiskasvanuna raskem ise turvalisi suhteid luua.

Kiindumisviisid säilivad ja jätkuvad täiskasvanu elus, näiteks paarisuhte loomisel. Siit ka tarkus – kõige olulisem lapse arengus on suhe vanemaga, parimal juhul turvaline, stabiilne, soe suhe.

Suhte toimimiseks ei piisa lapsevanema füüsilisest kohalolust, terve suhe eeldab ka asjakohast suhtlemist, mitte näiteks sagedast nutiseadmes olemist.

Usaldus ja turvalisus põhineb järjepidevusel. Ei ole võimalik kasvada turvalises keskkonnas, kui vanemad on täna kohal, aga homme ei tule koju või on kodus kas joobes või päevast päeva arvutis.

Kui pole usaldust lapseeas, kas siis on eluks puudu nn tööriistakohver ehk oskuste pagas, kuidas ise suhtes olles või lapsevanemaks saades toime tulla? Kas usaldusliku suhte puudumine isaga mõjub tütardele ja poegadele erinevalt?

Turvalise suhte puudumisel lapsepõlves on tõepoolest täiskasvanuna raskem ise turvalisi suhteid luua. Esiteks on raskusi iseenda usaldamisel, tunda sisemist rahu ja turvatunnet. Sealt kandub ebakindlus teistesse inimsuhetesse.

Kui ma pole ise saanud piisavalt soojust, usaldust ja toetust, on lapsevanemana seda ka raske välja anda. Need ei ole mitte tehnilised oskused, vaid pikaajalise turvalise lähedussuhte kogemine. Elu jooksul on küll võimalik õppida ja saada seda, millest lapsepõlves ilma jäime. See kõik on vahel pikk ja vaevaline protsess, palju lihtsam oleks seda pakkuda lapsepõlves.

Kui me pole lapsena saanud kasvada turvalises kodus, püüame puudujääke korvata täiskasvanuna, oma uutes peresuhetes. Parem oleks siiski enne täiskasvanusuhete alustamist saada ise emotsionaalselt täiskasvanuks – õppida ise enda emotsionaalsete vajaduste eest vastutama.

Kipume suhetes otsima seda, millest lapsena ilma jäime. Paraku tekitavad sellised ebarealistlikud ootused lisapinget ja pettumust, üksindustunde ja valu kordumist.

See ei tähenda, et kes lapsena millestki ilma jäi, selle suhted ei saagi õnnestuda. Tuleb vaid osata eristada lapsepõlve igatsusi ja täiskasvanute suhtesügavusi. Võime täiskasvanute suhetes kogeda suurt lähedust ja toetust, peame vaid aru saama, et see ei ole sama, mis lapse ja vanema suhtes.