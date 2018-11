Apteekides saab vaktsineerida viimaseid päevi

«Tänaseks on apteekides vaktsineeritud juba 7000 inimest. Eesti Apteekide Ühendusel on hea meel, et niivõrd suur osa Eesti inimestest on seda võimalust juba kasutanud. Kõik need, kes on veel vaktsineerimata, saavad seda teha apteekides kuni laupäevani,» sõnas proviisor, Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp.