Arstitudengid mõõdavad laupäeval kaubanduskeskustes veresuhkrut

Ettevõtmine toimub seoses rahvusvahelise diabeedipäevaga, et teavitada inimesi diabeedi olemusest ja levikust ning julgustamaks neid enda tervise eest hoolt kandma.

Huvitatutel on võimalik arstitudengid üles leida 17. novembril ajavahemikus 11-17 Tallinnas T1 ja Kristiine keskuses, Tartus Tasku keskuses, Kvartalis ning Lõunakeskuses, Narvas Astri keskuses, Rakveres Põhjakeskuses, Võrus Kagu keskuses ning Kuressaares Auriga keskuses.

«Diabeet on üks levinumaid kroonilisi haigusi, mis võib tabada nii meid kui ka meie lähedasi. Sellepärast otsustasime sellel aastal minna veresuhkrut mõõtma kohtadesse, kus on suur tõenäosus kohata tervet perekonda – kaubanduskeskustesse. Veresuhkrut on oodatud mõõtma inimesed igas vanuses,» sõnas ürituse peakorraldaja Gerli Liloson.