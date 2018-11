Pea 300 inimesel muutub dokumentide vahetamisel ka isikukood

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas selgitas ERR-ile antud kommentaaris, et nii võib vale isikukood takistada näiteks pärimist. «Probleemid võivad tekkida hoopis järgmistel põlvkondadel ja oleks hea, kui inimene on need asjad ise korda ajanud,"»ütles ta. Enamik valesid isikukoode on kas eksituse tõttu või tahtlikult tekkinud nõukogude ajal.