Unustatud raamatute näitusele võib kaasa võtta enda vanu raamatuid

«Unustamise vajadus» sündis tähelepanekust, et meie ümber on kogunemas kiht raamatuid, mida keegi enam ei vaja, ent ära visata samuti ei raatsi. Kui raamatuid hävitada, siis millisel ettekäändel? Kui raamatuid säilitada, siis kas on neid vaja ka mäletada?