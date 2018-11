Robot Abot hakkab abistama stressis inimesi

Abot suhtleb inimesega, pakub talle hetkelisi lahendusi, püüab meeleolu tõsta ning jagab teavet, et selle olukorra leevendamine alkoholiga ei ole hea mõte. Abotiga saab suhelda aadressil http://alkoinfo.ee/abot

Lisaks Abotile on veebilehel www.alkoinfo.ee ka emotsionaalse enesetunde test, mis aitab saada ülevaate oma emotsionaalsest seisundist.

Kliinilise psühholoogi Kariina Laasi sõnul näeb ta oma igapäevatöös suureneva stressi ja süveneva depressiooni sümptomeid kahjuks aina enam.

ABOT on lõbus kaaslane, «kes» võib alguses näida vaid naiivse naljana, kuid selle väljatöötamise taga on rahvusvaheline kogemus.

«Leevendust pakkuvaid lahendusi justkui teatakse, kuid kahjuks lähevad üldtuntud ja kohati triviaalsed võtted inimestel sobival hetkel lihtsalt meelest ära. Selle asemel aga haaratakse liiga tihti klaasikese alkoholi järele, andmata enesele aru, et sealt võib alguse saada hoopis suurem probleem. ABOT on lõbus kaaslane, «kes» võib alguses näida vaid naiivse naljana, kuid selle väljatöötamise taga on rahvusvaheline kogemus.»

TAI sel nädalal alanud kampaania «Ära toida depressiooni alkoholiga» keskendub alkoholi tarvitamise ja vaimsete häirete seostele – alkoholi tarvitamine stressi ja negatiivsete emotsioonidega hakkama saamiseks võib neid hoopis süvendada ja viia ka näiteks uneprobleemide ja depressiooni tekkeni.

2018. aasta augustis TAI tellimusel läbi viidud küsitlus näitas, et viimase kuu jooksul on enam kui pooled täisealistest eestimaalastest kogenud stressi, ülemäärast pinget või muret. Ligi pooltel oli raskusi uinumisega. 40 protsenti vastanutest on hiljuti tundnud üksildust, lootusetust või kurvameelsust.