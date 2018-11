Isad on pühapäeval oodatud lauluväljakule

«Juubeliaastal on kõik isad koos oma perega oodatud Tallinna lauluväljakule, et tunda rõõmu isaks olemisest ja lähedastega koos veedetud ajast,» ütles riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. «11. novembril möödub ka sada aastat esimese ilmasõja lõpust, mis on oluline pöördepunkt Eesti Vabariigi kujunemisel,» lisas Kasterpalu.