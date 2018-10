Juurikad sisaldavad kasulikke toimeaineid

Teadupärast oleneb ravimtaime väärtus toimeainete hulgast. Need ained tekivad ja kogunevad sedamööda, kuidas taim areneb. Mida sügiskuudel veel on veel võimalik varuda?

Ravimtaimetalu perenaine Sirje Aiaots räägib, et sügiskuudel sobivad ravimtaimedena korjamiseks kibuvitsamarjad, mis on üldtugevdava ja toniseeriva toimega, samuti astelpajumarjad, mis toetavad immuunsüsteemi, vähendavad põletikuriski ning soodustavad kudede paranemist.

Kasulik taim, mida saab sügisel rabaveerel või metsa all koguda, on kanarbik. See on põierohi, soodustab ainevahetust ning on rasvumise vastu.

Paras aeg on korjata ka viirpuu vilju ja pihlakamarju. Rahvameditsiinis on kuivatatud viirpuu viljadest valmistatud teega ravitud südamehaigusi ja südamepekslemist, närvilisust, unetust, tuuletõmbusest tingitud peavalusid ja kõrgenenud vererõhku.

Pihlakamarju saab kuivatada, pihlakamarjateed soovitatakse juua hingamisteede ägedate põletike korral, samuti reumavalude ägenemisel. Peale esimest öökülma pole pihlakad enam kibedad ja sobivad siis ka sügavkülmikus hoida.

Sügis on viljade ja juurikate aeg

Õige hetk on koguda veel võilillejuurt, mis soodustab maksa ainevahetust, mõjutab seedesüsteemi ja veresuhkru sisaldust. Uuekaubi ravimtaimetalus pestakse võilillejuuri pärast korjamist mitu korda.

Juurikaid koorida pole vaja, kõige kasulikumad ained on koores. Sirje Aiaots seletab, et võilillejuurt võib tarvitada nii ja teisiti. Lusikaga saab sisse võtta võilillejuure pulbrit. Või jahvatad juured ning keeta ja lasta siis tõmmata.

„Nende jahvatamine on koduse kohvimasinaga raske, mina põletasin mitu väikest jahvatajat läbi, enne kui tugevama masina soetasin,” räägib Sirje Aiaots.

Uue lainena kogub populaarsust takjajuur, mis on üldtugevdava toimega. Kalmuse juur aitab seedesüsteemil paremini toime tulla kõhugaasidega ning varemerohu juur on mürgine ja seda on rahvameditsiinis kasutatud välispidiselt, sellest saab teha tinktuuri.