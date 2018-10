Kass sobib igaühele, kel südames ruumi

Kasside Turvakodu ühtegi looma ei hukka ning kasside eest hoolitsetakse seni, kuni kiisudele leitakse päriskodud.

Lumivalge Täpsi kaotas omaniku, kui viimase tervis halvenes sedavõrd, et ta viidi hooldushaiglasse. Täpsi elas pikalt üksinda korteris ja nuttis lohutamatult oma inimest taga. Teda käidi küll toitmas, aga sellest ei piisanud kassile, kes väga armastas inimese lähedust.

Täpsi lugu levis internetis kulutulena ja läks paljudele südamesse, talle tuli kiiresti lausa mitukümmend kodupakkumist. Õige pea koliski Täpsi pealinnast Tartusse ja elab nüüd seal sarnast elu kui varem – oma perenaise ainsa südamekassina.

Täpsi hooldekodus viibiv endine omanik on kassikese uue elu üle ääretult õnnelik. Kassile on koht ka testamendis Et kass ei jääks pärast omaniku lahkumist saatuse hoolde, on võimalik juba eluajal asja nii korraldada ja kokku leppida, et endalegi jääks südamerahu.

Esmalt tasub rääkida lähedastega, kas keegi on valmis loomale uut kodu pakkuma.

Pesaleidja infojuht ja vabatahtlik Reelika Tuum rõhutab, et eutanaasia ei ole kunagi ainuke lahendus. „Mitmes kliinikus on uue kodu ootel mõni kassike, kelle omaniku lähedased tõid looma eutaneerimiseks, aga ükski inimlik veterinaar ei tee tervele ja elujõulisele loomale surmasüsti,” kirjeldab vabatahtlik ekstreemsemaid näiteid.

Ta julgustab võtma ühendust mõne vabatahtliku organisatsiooniga juba enne, kui tuleb mõte üleliigseks osutunud kiisu süstiga teise ilma saata. Lähedasi maksab informeerida vabatahtlikest organisatsioonidest, kes aitavad üksi jäänud kassidele uut kodu leida. Koostöös leitakse kindlasti kassile parim lahendus.

Tasub võtta täiskasvanud kass

Sageli kardetakse vanemas eas lemmikut võtta just seepärast, et loom võib jääda koduta. Samas pakub kass võrratut seltskonda, lohutust ja omapärast kassiarmastust, millest näiteks üksi elav inimene enim puudust tunneb. Kodutute kasside eest hoolitsevad vabatahtlikud soovitavad kõrgemas eas võtta endale täiskasvanud kass. Kassipojad on aktiivsed ja energilised ning nõuavad palju tähelepanu ja tegelemist. Nii võib nendega sammu pidamine keeruliseks osutuda. Ühtlasi pole teada, milliseks kujuneb kassipoja iseloom.