Arstiga suhtlemine seab kaalule „vaid” tervise

Kes midagi sarnast elus kogenud teab, et äge faas hakkab tasapisi järele andma mõne päeva pärast. Tihti pole aga seljavalu esimene atakk veel piisav selleks, et endaga suuremat muutust ette võtta.

Alguses tulid „treeningutesse” sisse ka pausid, aga kui me sel kevadel reisil olles koos ühes toas ööbisime, siis nägin, et võimlemisest oli viisteist aastat hiljem saanud emale igapäevane harjumus. „Kui mul mõned hommikud võimlemata, siis juba tunnen, kuidas siit-sealt valutama hakkab,” poetas ema justkui vabanduseks.

Julgustavalt mõjuvad teiste edulood, mis näitavad, et ka kroonilise haigusega saab oma elu talutavaks muuta. Kui juba tundub, et ei oska kusagilt alustada, siis viib üks küsimus tasapisi teiseni, esimene tegevus järgmiseni ja sihikindlus lõpuks parema elukvaliteedini.

Oma haiguse tundmaõppimisel võib takistuseks saada suhtlemisoskus. Ka statistika ütleb, et rahulolematust meedikutega esineb kõige sagedamini just suhtlusprobleemide tõttu. Teadmatus süsteemi kitsaskohtadest võimendab arusaamatusi veelgi. Keegi kurdab, et arstiga ei tekigi kontakti, sest too vahib vaid arvutiekraani.

Teisele ei jõua arsti jutt kohale – on see siis liiga keerukas, paljusõnaline või inimene lihtsalt ei kuule, mida tohter räägib. Kolmas pole rahul, et arstid iga kord vahetuvad ja järgmine uus ei tea jälle tema lugu. Visiidiaeg kulub vanade probleemide ülekordamisele ja tohter pakub välja neidsamu võimalusi, mis ei sobinud ka varem. Neljas on õnnetu, et arst on järsk ja ebaviisakas, kellelt ei julgegi midagi küsida.