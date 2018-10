Kui pikalt viha ja vimma endas kanda?

Miks mõnel inimesel õnnestub hingevaluga paremini hakkama saada ja sellest kergemini välja tulla kui teisel? Kas ta teeb oma emotsioonide seljakoti suu rohkem lahti ja laseb tunded kiiremini välja? Nii mõtleme vaid siis, kui end teistega võrdleme. Kui märkame, et mõni tuleb õige ruttu probleemidest välja, seevastu mõni teine jääbki tülisse kinni ja hoiab hingevalu pikalt enda sees. Siis küsime – kes olen mina, kas kannataja ehk märter või jahtun äkki liiga kiiresti? „Ma ei saa talle andestada!“

Kui hing valutab, siis olenemata selle põhjustest, on põhiline küsimus, millal see vimm maha matta. Paljud, kellega olen rääkinud, seostavad ühel või teisel moel hingevalu kestvust selle esile kustunud põhjustega või põhjustajaga. „Ma ei saa talle andestada, sest see, mida ta tegi, oli liiga ränk ja ootamatu!“

See on tüüpvastus. Ent siiski, kui ränk ja ootamatu peab see põhjus olema, et sellega ei suudeta leppida? Vahel tundub, justkui mõnel inimesel oleks taskus salatabel, kus on kirjas, kui kaua peaks ühe või teise konflikti puhul vimma pidama ja kui pikalt hinge valutama. Ja kui hingevalu ei ole veel mõõtu täis saanud, siis tulebki põdemist jätkata.

Aga kust me tegelikult teame, et just „see solvumine“ on pikemat aega väärt, teine aga möödub paari sügava hingetõmbega? Kui ränk peab olema põhjus, et me oleksime nõus sellele oma oma elust kulutama näiteks täispika päeva, ise mossitades ja lähedase inimesega mitte rääkides?

Kui me näiteks palume teisel kuuri korda teha ja selle tulemusena sealt enam ühtegi asja üles ei leia? Kas see meie meelest „korralagedus“ on juba piisav põhjus, et näiteks pool tundi teisega krillida? Süüdistamiseks ja ukse paugutamiseks on tegu veel liiga lahja, solvumiseks ja turtsumiseks-mossitamiseks aga küll. Mossitamine näitab tegelikult teisele, et meie sees pesitseb seesama hingevalu. Kui teine tahab ja saab sellest aru ning võtab süü omaks, siis inimlikul kombel püüab ta meid sellest välja tuua.

Kui me võtame tema „ülestunnistuse“ vastu, siis hingevalu läheb ära, kui mitte, siis riskime üksi jäämisega. Teine arvab, et on moraalse kohustuste täitnud ja nii jääbki.

Hingevalu kestust ehk seda, kui kaua mossitame, saab tõlgendada ka sõnumina teisele – ära enam kunagi nii tee! Siit tuleneb solvumise pikkus: mossitan niikaua, et teine ükskord minust aru saab. Me eeldame, et mida pikemalt turtsume ja teisele ebamugavusi tekitame, seda rohkem teine pingutab ja järgmisel korral on targem. Ehk mossitades tegeleme sellega, et tulevikus oleks „rahu majas“, korraldame nii justkui oma edaspidist elu.