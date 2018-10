Festivali 60+ elutööpreemiad läksid Toomas Paulile ja Maidi Tammikule

MTÜ Inkotuba juht ja festivali idee algataja Eha Topolev sõnas, et žürii ees oli väga keerukas valik, sest erinevalt spordivõistlusest, kus loevad sekundid ja meetrid, pole häid tegusid ja säravaid inimesi omavahel võrrelda sugugi lihtne. «Kõik need positiivsed lood annavad ka meile innustust, et ise paremad olla,» kõneles ta.

Teoloog Toomas Paul oli saadud elupreemiast väga liigutatud. «Kui aus olla, siis mind on tunnustatud rohkem, kui ma oleks väärt. Sellele vaatamata on iga uus ometigi meeldiv, sest inimene võtab seda, mis on, üsna enesestmõistetavana ja hakkab endas kahtlema,» sõnas Paul. «Siis kui ootamatult keegi tuleb ja ütleb midagi head, rääkimata sellest, kui koos rambivalgusega tuleb elutööauhind, siis on iseendale hinde panek kergem,» mõtiskles ta.