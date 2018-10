EMO arsti sõnum eakatele: «Vaktsineerige end gripi vastu!»

Eesti elanike gripivastase vaktsineerimisega hõlmatus oli mullu 3,2% elanikkonnast ning 4,3% vanemaealistest, samas euroliidu keskmine on 56%. Samuti on meil ELi kõrgeim suremus gripi tüsistustesse: möödunud hooajal suri gripi tõttu 94 inimest, neist 95% olid 65-aastased ja vanemad.

«Ametlik statistika on 94, mina arvan, et see arv tuleb viiega korrutada,“ lisas ta. „See, mida me eelmisel aastal EMO-s nägime, see oli päris hullumaja,» kommenteeris ta ausalt.