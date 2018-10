Piltuudis: minister tunnustas festivali tegijaid oma moosiga

Iva kursus 60+ festivali lavale MTÜ Inkotuba juhi Eha Topolevi, et tänada teda idee eest luua eakatele oma festival. Tänaseks toimub festival juba üheksandat korda. Topolevi sõnul on õiget asja tehes alati hea tunne, aga kui selle eest ka tänatakse, võimendub see hea veelgi. «Kestku ta edasi!» soovis ta festivalile pikka iga.

«Selleks, et kõigile jaguks, peame me kevadel, kui minu ametiaeg lõppeb, tegema moosikeetmistalgud,» lisas Iva naljatledes. Iva, kes oma hoidistega varasemalt tunnustust saanud ka Olustvere hoidistemessilt, vihjas, et päris pannkoogimoosiga kingiks saadud hoidise näol tegu pole ja see sisaldab veidike ka konjakit.