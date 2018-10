Sotsiaalkaitseminister kutsus eakaid vabatahtlikeks seltsilisteks kandideerima

Iva meenutas, kuidas vanemaealiste poliitika komisjon pani ministeeriumile ette, et eakaid võiks rohkem kasutada eakaid vabatahtlikus töös. Nüüd on selle jaoks astutud ka konkreetseid samme.

„Me panustame väga palju sellesse, et elada kaua, aga mitte nii palju sellesse, et elada õnnelikult,“ meenutas Iva üht ütlemist. Oma eakaaslase toetamine on üks hea võimalus aidata kedagi teist ja pakkuda vaheldust ka enda argistele toimetustele.