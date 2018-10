Tallinnas algas kahepäevane eakate festival

Ajakirja 60+ vastutav väljaandja Margus Mets näitas avatervituses festivalipublikule ajakirja 60+ esimest numbrit aastast 2011. Ta meenutas, kuidas nad ajakirja koos selle peatoimetaja Eve Rohtlaga välja mõtles ja kui palju kahtlejaid selles idees oli. „Seitse aastat hiljem on see ajakiri Eesti kõige loetavam ajakiri,“ lisas ta.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder lisas, et on väga sümboolne, et 60+ festival algab õpetajate päeval. „Just need inimesed, kel on märkimisväärselt rohkem elukogemust, kui kõigil teistel, peaksid olema meie kõigi elus õpetajate rollis.“