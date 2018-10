Saa tuttavaks selleaastaste laureaatidega

Toomas Paul on teoloog, kiriku- ja kultuuriloolane, mõtleja, ühiskonnas toimuva ja inimese sees toimuva mõtestaja. Ta on olnud hingekarjane, kes oskab keerulised asjad lihtsalt lahti rääkida. Toomas Paul on Eesti vaimulike ringkonnas üks väheseid, kes hinnatud kolumnistina ka ajakirjanduses sõna võtab. Toomas Paulis kui hingekarjases kohtuvad nii kahtlemine kui ka usk, mis tema puhul aga vastanditeks ei osutu. Pigem vastupidi – need on aidanud tal leida kindla sihi. Ta on seisnud ja hoolitsenud inimese hingeselguse eest. Toomas Paul on öelnud: „Õige aeg on iga hetk, mis veel on alles.” Toomas Paul on missiooniga mees.