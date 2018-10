Üksi elavad pensionärid saavad reedel toetusraha

Üksi elava pensionäri toetust maksti esimest korda eelmisel aastal. Toetus on mõeldud inimestele, kes ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle kättesaadav pension on väiksem kui 1,2 kordne Eesti keskmine vanaduspension. 2018. aastal on selleks piiriks 492 eurot.