Vaata, kes kandideerivad säravate ja väärikate konkursil

Uno Aan Koeru muuseumis koos lapselaps Mirjamiga. FOTO: Erakogu

Mare Tedremaa (Riisipere, Harjumaa)

Riisipere huviringi Nobenäpud eestvedaja. Ringis valmistatakse kingitusi kohalike ürituste tarbeks, osaletakse õpitubades. Lasteaia lõpetajad said kingitusi, lasteaiarühmad on saanud omanimelised vilditud vaibad, kultuurimajale heegeldati juubeliks kohvitassialused. Mare eestvedamisel tähistatakse sõnnipäevi, käiakse õpitubades, kontsertidel, näitustel, käsitööpäevadel. Traditsiooniline omavalmistatud esemetega jõululoterii. Nissi kiriku organistidele tehti kirjakindas käpikud. Mare on eeskujuks ja inspiratsiooniks.

Mare Tedremaa FOTO: Erakogu

Ellen Rennik (Saue, Harjumaa)

Peab kolmandat põlve talu, hoolimata soliidsest east ja haigustest. Paar viimast aastat annab edasi teadmisi talutöödest külalastele just päris tööd tegema pannes, nt lehmalüpsmine, karjaajamine. Ellen paneb noored virtsa rookima, kanu ja küülikuid toitma, mune korjama, puure puhastama. On uskumatu, kuidas Ellen on suutnud panna portsu tänapäeva noori tegema ehtsat talutööd. Ta on võtnud südameasjaks anda edasi talutarkusi, mis hakkavad kaduvikku vajuma.

Ellen Rennik annab külalastele edasi teadmisi talupidamisest. FOTO: Erakogu

„Prillitoos” on olnud Eesti Televisiooni ekraanil ühtejärge 35 aastat. 30. oktoobril 1983 läks eetrisse esimene „Prillitoosi” saade. Toonase ajakirjalaadse ülesehitusega saate autor ja saatejuht oli teleajakirjanik ja sotsioloog Hagi Šein, toimetaja Helgi Oidermaa ja režissöör Jüri Tallinn. Vanemaealistele mõeldud „Prillitoos” on „Aktuaalse kaamera” kõrval üks saadetest, mis on olnud eetris järjepidevalt ja katkematult. „Prillitoos” on harinud, toetanud, kokku toonud ja meelt lahutanud paljudel seenioridel.

FOTO: ERR

TEGU EAKALE

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Väärikate Ülikool, Piret Aus (Viljandi)

Igakuiseid loenguid oodatakse huviga. Õppeaasta jooksul on 8 loengut, õppereis Ahhaa keskusesse, õppekäigud Kultuuriakadeemia Vilma majja. 2018. aastal jagati välja 60 tõendit aktiivsetele õppetöös osalenutele. Loengutel käsitletakse praktilisi ja silmaringi laiendavaid teemasid. Osalema on oodatud kõik 50+ (Tallinnas 60+) inimesed. Praegu on õppureid üle Eesti 2000.

Sel aastal on Viljandis 9 loengut, 2 õppekäiku, 4 õpikoda. Loenguid salvestatakse ja neid saab vaadata Tartu Ülikooli Televisiooni veebis.

Viljandi Väärikate Ülikooli taasavamise algatus tuli eakatelt. Õppekava planeeris ja korraldas korrektselt ja sihtgrupi huve arvestades kultuurihariduse osakonna õppejõud Piret Aus. Loengute teemavalik on mitmekesine, kohtumised külalislektoritega oodatud. Kuulajad said rääkida oma ala professionaalidega ja seda kõike tasuta. Väärikate Ülikooli „tudengid” on ärksa vaimuga, tegusad ja õpihimulised. Õppimise toredat külge pakub TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Väärikate Ülikool.

Väärikate nõukoda 2018. aastal Viljandi Kultuuriakadeemias, kus toimuvad Väärikate Ülikooli loengud. FOTO: Erakogu

Heli Vähk (Tammiku, Ida-Virumaa)

Ida-Virumaa Tammiku rahvamaja juhataja. Maja on külalislahkelt alati avatud ja on eakate kultuurikoda. Heli on pühendunud kogu maakonna eakatele, korraldades ülemaakonnalisi ettevõtmisi, mis on alati leidnud kiitust. Rahvamajas saadetakse eakatele kutseid kõigile maja sündmustele. Toimub koostöö maakonna pensionäride ühendustega, eakate tantsurühmadega ja vokaalansambliga Elulõng. Ühiselt tähistatakse maakondlikku eakate päeva. Menukas on maakonna memme valimine, kuldpulmapaaride meelespidamine. Heli teeb tööd südamega ja nii on ta leidnud tee eakate inimeste juurde, sisustades ja rikastades nende igapäevaelu ja pidupäevi.

Maakonna Memme valimine Ida-Virumaal. FOTO: Erakogu

