Ajakirja 60+ peatoimetaja tervitus festivalikülalistele: "Ikka sajaga edasi!"

Jälle on põhjust sammud Salme Kultuurikeskuse poole seada, sest hea 60+ rahvas tahab taas omavahel kokku saada. Juba üheksandat korda leiab aset seenioride aastasündmus, kolmandat korda nime all „60+ festival”.

60+ festival muutub üha populaarsemaks. Ega muidu ei tuleks kokku nii palju inimesi üle Eesti. Loodame, et nüüdki ei pea festivalile tulijad pettuma.

Selgi aastal pääseb festivalile täiesti tasuta. Aga nagu kahel eelmiselgi korral on tehtud muudatus – mõlemal festivali päeval on esimese korruse suures saalis tasuline eriprogramm, kus saab nautida Eesti parimate artistide esitusi. Sel aastal on eriprogrammi kava kirevam. Kui varem on mõlemal festivalipäeval üles astunud üks ja sama laulja või kollektiiv, siis seekord pakume kahte kontserti.

Esimesel päeval, 5. oktoobril saab Salme Kultuurikeskuse suures saalis nautida meeleolukat kontserti laulva revolutsiooni lauludega end eestlaste südamesse laulnud Ivo Linna ning alati naeratava ja heatujulise Antti Kammistega. Kindlasti tulevad esitamisele parimad lood läbi aegade.

Ka neil, kes eriprogrammi piletist ilma jäid, tasub 60+ festivalile tulla. Saab silmaringi laiendavaid ja teadmisi lisavaid loenguid kuulata, toredaid esinejaid vaadata.

Teisel festivalipäeval, 6. oktoobril esitab teise päeva eriprogrammi raames Eesti legendaarse laulja ja muusikapedagoogi Jaak Joala laule tema õpilane Koit Toome ja Jorma Puusaag.

„Jaak Joala on muusikaliselt mind kõige rohkem mõjutanud,” on Koit Toome öelnud oma suurima muusikalise eeskuju ja õpetaja kohta. Toome on aastate jooksul korduvalt suurematel ja väiksematel lavadel Jaak Joala repertuaari laulnud, Eesti publik on alati need kontserdid väga soojalt vastu võtnud. Jaak Joala kaunis eestikeelne muusika kõlab laulja esituses eriti hingestatult. See eriline muusikaline side, mis kahe laulja vahel on, kumab igast noodist ja tekstist ega jäta kuulajaid puudutamata.

Iga-aastasele konkursile „Aastaid täis sära ja väärikust” laekus sel aastal mitukümmend tööd. On rõõm, et meie keskel on nii väärikaid, teotahtelisi, energilisi inimesi, kes oma tegudega on teiste elu suutnud paremaks muuta. Parimad teeme teatavaks, kutsume lavale ja täname neid teisel festivalipäeval, 6. oktoobril enne Koit Toome ja Jorma Puusaagi akustilist kontserti.

Festivali mõlema päeva esimese korruse suure saali eriprogramm on tasuline. Juba mitmendat aastat. Miks nii?

Seda on korraldajate käest väga palju küsitud. Mõlema päeva eriprogrammi piletid said eelmüügis ülikiiresti otsa ja see, kes pikemalt mõtles, jäi piletist ilma. Ka kohapeal täiendavat piletimüüki ei toimu.

Ürituse korraldajatena peame me tagama festivali külastajate turvalisuse ja heaolu. Ukseavad ja vahekäigud peavad olema vabad, kui keegi kontserdile tulnutest peaks kiiret abi vajama. Loodame väga teie kõigi mõistvale suhtumisele.

Kogu muu ürituse sisu on meie festivalil ikka nauditav! Ka neil, kes eriprogrammi piletist ilma jäid, tasub 60+ festivalile tulla. Saab silmaringi laiendavaid ja teadmisi lisavaid loenguid kuulata, toredaid esinejaid vaadata.

Näiteks räägib Ida-Tallinna Keskhaigla apteegi juhataja Ülle Helena Meren sellest, mida peaks teadma ravimitest. Perearst ja Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna arst dr Argo Lätt annab nõu, millal minna EMOsse, millal aga perearsti juurde. Ida-Tallinna Keskhaigla kliinilise keemia labori vanemarst dr Piret Kedars räägib, millised laboriuuringud mida näitavad ja kuidas neid mõista. Eesti Patsientide Liidu tegevjuht Kadri Tammepuu avab Eesti meditsiinisüsteemi kitsaskohad ja õpetab, kuidas neist oma tervise ja heaolu nimel siiski läbi pugeda.

Ka sel aastal on ligemale 40 taidluskollektiivi, keda saab esinemas näha kultuurikeskuse kolmanda korruse saalis.

Sel aastal on 60+ festivali moto „Eesti Vabariik 100”. „Ela sada aastat veel, õnne sulle eluteel!” on kombeks juba väärikamas eas inimesele sünnipäeva puhul naljaga pooleks soovida. Sada on sümbol, mitte arv. Eriti iseseisvast riigist rääkides. Vabale Eestile võib parafraseerides soovida „Ela igavesti veel, õnne sulle eluteel!”