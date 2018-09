Südamelabürint kutsub Tallinnasse oma tervist testima

„Eestlastele on loomuomane muretseda ja guugeldada,” ütles Haigekassa juht Rain Laane. „Nende kahe abil pannakse endile kodudes kümneid diagnoose, selle asemel, et keskenduda haiguste ennetamisele ja tervena elamisele. Laialt levinud arvamuse kohaselt on tervis arsti või saatuse kätes, aga ennekõike sõltuvad tervena elatud aastad ikka igaühe enda valikutest,“ sõnas ta.

Laane lisas, et paraku kipub aga olema nii, et inimesed, kes usuvad, et on immuunsed alkoholile, tubakale, vähesele liikumisele ja ühekülgsele toidulauale, jäävad elu lõpus koormaks nii iseendale, lähedastele kui riigi rahakotile. „See kõlab karmilt, aga parem oleks kui äratuskell hakkaks peas helistama kohe, mitte siis, kui üks tervisehäda teist taga ajama hakkab.”