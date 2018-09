Hooldusplatvorm CareMate sai Hooandja toel valmis

Veebiplatvormi eesmärk on vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooldajatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele, leevendades paljude perede muret hoolduskoormusega.

Talvel kirjutas CareMate'i hooldusteenusest ka Postimehe tehnikaportaal.

«Me soovime CareMate platvormiga lahendada mitut murekohta korraga. Eestis kulutatakse enamik pikaajalise hoolduse eelarvest institutsionaalsele hooldusele. Koduhooldusteenuste ebapiisava arendamise tõttu jäävad paljud abivajajad paraku abita, enamasti pereliikmete hooldada. Kui aga pereliikmed oma töö- ja muude kohustuste tõttu ei saa eakat või puudega pereliiget regulaarselt ise abistada, paigutatakse inimene enamasti hooldekodusse, kuigi ta ei pruugi üldse vajada ööpäevaringset abi, vaid näiteks isikuhooldust 2 tundi päevas,» ütles ettevõtte looja Marion Teder.

Eakatekodu pole sageli meeltmööda

Hooldekodude töötajad kinnitavad, et sageli pole eakate jaoks hooldekodus elamine meeltmööda, pigem soovitakse eluõhtut veeta oma kodus, kui vaid abistavad teenused oleksid olemas. Ka kummitab hoolekandesektorit tööjõupuudus, sest Eestis on hooldajatöö pigem madalalt tasustatud ja väheprestiižne ning üha sagedamini on keeruline leida inimesi, kes põhitöökohana sooviks hooldajana töötada. AS-i Hoolekandeteenused juht Maarjo Mändmaa on öelnud, et ka selles sektoris on vajadus töötamisviiside muutuste järele – inimesed soovivad, et neil oleks valik, millal hooldustööd teevad.

«Ka sellele pakub CareMate lahendust: platvormile on oodatud hooldajad, kes läbivad koolituse (juhul, kui neil pole kutsetunnistust) ning saavad paindliku töögraafiku alusel oma piirkonnas hooleandjana töötada. See võib olla ka lisatöö väikelapse kasvatamise või kõrgkooliõpingute kõrvalt, miks mitte ka hea tervisega pensionärile sobilik. Ning tunnitasu on motiveerivam kui täna neil, kes hooldekodudes töötavad,» ütles Teder.

Telli nii palju hooldust, kui vaja

Veebiplatvorm võimaldab hooldust tellida alates poolest tunnist kuni mitmeteks tundideks, olenevalt abivajadusest.

«Kui eakal pereliikmel on vaja, et keegi talle toitu soojendaks või pesu pesemisel pisut aitaks, siis ka selleks on võimalik abi tellida. Viimasel ajal on hakatud üha rohkem rääkima üksildusest. Üksildus võib põhjustada depressiooni, mida me vanemate inimeste puhul pole piisvalt teadvustanud. CareMate tuleb appi ka selles,» on Marion Teder lootusrikas. «Nii tagame sidusama ja õnnelikuma ühiskonna.»

CareMate kogus 255 annetaja toel Hooandjas tänavu kevadel platvormi arendustöödeks ligi 12 000 eurot. Piloteerimise käigus katsetatakse teenuse toimimist Tallinnas, Tartus ja Elvas.