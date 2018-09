Kino 65+ alustab Tsoi elust rääkiva filmiga

«Mustamäe uus, EV100-le pühendatud kinoprojekti – eakatele mõeldud Kino 65+ – käivitasime tänavu 21. veebruaril,» ütleb linnaosa vanem Lauri Laats, «ning senine kogemus näitab, et asi õnnestus – publikut on saal alati täis olnud. Rõõmu teeb see, et väärikas eas mustamäelaste filmihuvi on avar, tempoka meelelahutuse kõrval osatakse hinnata ka tõsisemaid teemasid. Maikuus Kinos 65+ linastunud dokumentaalide kogumik «Juured», mis käsitles tõsiseid eluaspekte, leidis sooja vastuvõtu, millele aitas kindlasti kaasa ka kohtumine režissöör Heilika Pikkoviga. Mustamäe väärikas eas kinopublik on avatud ja haritud ning olen päris kindel, et 80-ndate kultusbändi Kino liidri Viktor Tsoi lugu kõnetab paljusid. Tegemist on ju 80-ndatega – just meie tänase kinopubliku noorusaastatega. «Leto/Suvi» on suurepärane film, režissöör Kirill Serebrennikovil on õnnestunud möödunud aeg nauditava ehedusega ellu äratada. Kohtumiseni Kinos 65+!»