Hoolitsetud väljanägemine toob esile inimese omapära

Kosmeetik ja kosmeetikute õpetaja Ruth Ilves selgitab, et rasuse ja kombineeritud naha rasunäärmed töötavad intensiivsemalt, tänu sellele on naha rasuvajadus paremini kaetud ja välistegurite eest rohkem kaitstud. «Veel mõjutavad naha vananemisilminguid inimese elustiil, läbielamised ja haigused,» lisab ta.

Ruth Ilves ütleb, et näonaha tüüp on geneetiliselt määratud ega muutu kunagi. Kuid vananedes muutub naha seisukord, millega tuleb kindlasti arvestada. Ajaga muutub nahk õhemaks, õrnemaks ja tundlikumaks, reageerides sisemistele organismis toimuvatele muutustele ja välisärritajatele, näiteks kliimamuutustele. Väga tähtis on naha väljanägemise seisukohalt söömine, liikumine ja üldine ainevahetus. Nahk on meie sisemise ja välimise elu peegeldus!

«Ajahamba vastu me ei saa ja selle vastu ka mitte, mis sünniga kaasa on antud. Kuid väga suures osas oleme siiski iseenda looming. See, mida suhu pistame või selga paneme, kuidas endaga ümber käime, mida enesele lubame, mida keelame,» pakub asjatundja.

Massaaž annab näole elujõu

Mida teha, et vanemas eas vaataks peeglist vastu kena ja särav nägu?

Kõige väärtuslikum osa näohooldusest on massaaž. Nii nagu me käime regulaarselt trennis ja anname koormust kehalihastele, vajavad regulaarset koormust ehk trenni ka meie näo-, kaela- ja dekolteepiirkonna lihased. Ruth Ilves soovitab leida sobiv kosmeetik ja usaldada tema professionaalsust. Hästi ja õigesti tehtud massaaž aktiveerib näolihaseid tööle, ergutab naha aluskudet, parandab vere- ja lümfiringet, puhastab nahka. Selle kõige tulemusena hakkab nahk mõnusalt õhetama ja särama. Massaaž annab nahale elujõu ja värskuse! Peale selle on massaažil kogu psüühikat lõõgastav toime, võtab maha pinged ja tekitab meeldivaid emotsioone.

Mehe näonahk püsib kauem noorena

Tänapäeval pole mehed ilusalongis enam harv nähtus, tõdeb kosmeetik Ruth Ilves. «Minu soovitus teile, mehed: hoidke oma looduse antud head nahka, mitte ainult selleks, et noor ja kena välja näha, vaid kindlasti ka hea enesetunde pärast,» ütleb ta.

Kuna meeste nahk erineb suuresti naiste nahast, siis on mõistlik kasutada ikkagi just meestele mõeldud tooteid. Õnneks toodab järjest rohkem kosmeetikafirmasid spetsiaalselt meestele mõeldud hooldustooteid, mille kasutamispõhimõtted on samad, mis naiste toodetelgi.

Kosmeetiku hinnangul on meeste nahk paksem ja karedam, selles on rohkem rasunäärmeid ja need töötavad aktiivsemalt. Seega on nende nahk välismõjutuste eest paremini kaitstud, püsib kauem noorena ja vananemisilmingud ei ole nii selgelt näha võrreldes samaealiste naistega.

Kuid sageli mõjuvad meeste nahale laastavalt nende eluviisid: tubakas, alkohol, liigne UVK, stress, ebatervislik toit jne.