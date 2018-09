Kas vana arm roostetab?

Armastus ja rahulolu eluga on palju rohkem kui üksnes suguelu, räägib geriaater Kai Saks. «Kui pensionäril on aktiivne suguelu ja ta on sellega rahul, on väga hästi. Kui tal ei ole aktiivset suguelu ja ta on sellega rahul, on samamoodi väga hästi. Kui aga on aktiivne suguelu ja muud ei olegi, pole nii hästi. Üksteise hoidmist ja hoolimist ei asenda miski,» rõhutab geriaater.

Sama meelt on kliiniline psühholoog-paariterapeut Aita Keerberg. «Eakate seksuaalsust pole meil Eestis küll uuritud, kuid selge on seos: partneritel, kes muidu heas suhtes, on suurema tõenäosusega olemas ka seksuaalelu,» ütleb ta. «Heas suhtes inimesed, kes on teineteisega heatahtlikud, hoolitsevad, arvestavad, saavad igasugustest probleemidest kergemini jagu, sealhulgas seksi takistavatest või häirivatest asjadest,» nendib Aita Keerberg. «Tekib ju väga paljudel inimestel vanusega seoses mitmesuguseid tõsiseid probleeme, nii tervisehädasid kui ka vananemisega üldiselt kaasnevaid muutusi.»

Miks kaob lähedus?

«Paljud iseendaga hädas olevad inimesed ei tule ka suhtes keeruliste olukordadega toime, sealhulgas seksuaalsuhtes. Iseendaga hädas olijal on seksisfäär tundlikum ses mõttes, et iga väiksemgi konflikt võib kaasa tuua soovi teisest eemale hoida, tekitab umbusku teise motiivide suhtes, võib viia kibestumiseni,» kirjeldab psühholoog.

Muidugi sooviksid kõik pikaajalises kooselus olijad suhet hoida, oma kehale seksuaalseid naudinguid pakkuda. «Kuid vahel lihtsalt ei teata, kuidas intiimse poole peal uuesti otsast alata, kui mingite probleemide tõttu on pikem vahe sisse tulnud. Vanemad inimesed ei söanda tulla seksoloogi juurde, et leida teineteisele lähenemiseks uusi tarkusi. Paljud asjad, mis varem toimisid, kümme aastat hiljem enam ei toimi, sest keha on muutunud. Keha võib vajada seksuaalse energia tekkimiseks ja selle hoidmiseks teisi tegureid. Erutus ei tarvitse tekkida nii kiiresti, olla nii tugev ja kestev, orgasmid jäävad vanemas eas pigem nõrgemaks,» kõneleb Aita Keerberg.

Paljud inimesed ei taha tema sõnul eriti seksi ka noores eas. «Kui nad tahavad peret ja kellegagi koos elada, siis nad üritavad sellega ikka hakkama saada. Ühel heal päeval lihtsalt ei jõuta enam pingutada. Siis ei ole selles paarisuhtes lihtsalt enam seksi,» ohkab psühholoog.

Kuid seksuaalelu hääbumine võib olla hoopis vastastikuse mõistmise märgiks. «Kui üks partneritest kohe kuidagi seksida enam ei soovi (eelkõige käib see naise kohta) ja teine temast hoolib, siis seksi puudumine võib olla pigem hoolimise ja hoidmise märk. Umbes nii, et ma ei taha sind sundida tegema seda, mis sulle vastumeelne on,» kirjeldab psühholoog.