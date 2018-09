Tunnusta eakate elu edendajaid konkursil «Aastad täis sära ja väärikust»

Konkursi eesmärk on ergutada ja tunnustada erinevaid inimesi või ettevõtmisi, kes või mis on muutnud eakate elu paremaks. Parimad teod ja algatused pärjatakse 60+ festivalil Tallinnas Salme kultuurikeskuses 6. oktoobril.

Konkursil tunnustatakse positiivseid tegusid, mis tehtud eakatele mõeldes või eakalt endilt kogukonnale, kuid on teenimatult märkamata ja tähelepanuta jäänud.

Konkursi kategooriad on:

Ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla sõnul on inimese jõudmine saja-aastase verstapostini kahtlemata suur saavutus, aga ükskõik mis eas tehtud väärikas tegu on tunnustust väärt. «Vahel mõtleme, kuidas küll inimest tehtu eest tänada. Justkui «aitäh»-sõnast jääks vajaka. 60+ festivalil märkame neid säravaid inimesi, elukogenud inimeste kõrval ka noori, kelle idee või tegu on seenioride elu paremaks muutnud. Täname neid siis suurelt,» lisas ta.