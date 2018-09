56 omavalitsust kohandavad puudega inimeste eluruume

Kohalikud omavalitsused tõid taotlustes välja, et puudega inimeste arv, kellele tagatakse sellega sobivad eluruumid, on kokku 467. Ligi kahe kolmandiku ehk 336 puhul on plaanis pesemisruumi või tualettruumi kohandus. Populaarsuselt järgmisel kohal oli kavas ukseavadega seotud kohandused, näiteks hoone välisukseava kohandus, korteri välisukseava kohandus, lävepakuta ukseava kohandus, siseukseava kohandus. Lisaks on plaanis platvormtõstukite, laetõstukite, ukseautomaatika ja käetugede paigaldused ning kaldteede rajamised. Ühele inimesele võib olla kavandatud mitu erinevat kohandust, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine, hügieenitoimingute parandamine või köögitoimingute parandamine.