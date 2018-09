Kõik saavad kaasa rääkida. Sotsiaalministeerium kogub arvamusi rahvastiku tervise parandamise teemal

«Uues rahvastiku tervise arengukavas paneme paika ühised eesmärgid, mille poole peame koos kõikide meie koostööpartneritega järgmisel kümnendil liikuma. Soovime, et need oleksid piisavalt ambitsioonikad, kuid samas realistlikud,» ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. «Vaatamata keskmise eluea ootuspärasele kasvule ei ole Eesti inimestele lisandunud tervena elatud eluaastaid. See tähendab, et elame küll kauem, aga haigena. Lisaks süveneb aasta-aastalt tervisealane ebavõrdsus – need ongi teravamad probleemid, millega järgmisel kümnendil silmitsi seisame.»