Mis on lümfiteraapia ja mis on lümfimassaaž? Kellele seda vaja on?

Patsiendi operatsioonieelne nõustamine on Eestis puudulik, lausa olematu. «Eestis töötatud viie aasta jooksul on minu juures käinud nõuandeid saamas täpselt kuus patsienti,» märgib Reio Vilipuu. «Samas tuleks juba enne lõikust inimese käed-jalad üle mõõta, et hiljem oleks võimalike tursete tekkimist kergem avastada. Ja füsioterapeutidel on onkoloogilisele patsiendile hulk nõuandeid, millega kohe pärast lõikust alustama peaks. Lausa selleni välja, millises asendis magada.»

Lõikusejärgne kolm kuud on füsioterapeut Reio Vilipuu sõnul iga onkoloogilise lõikuse läbi teinud patsiendile kõige olulisem aeg. «Olen need kuud jaganud kolmeks. Esimesed kolm-neli nädalat on rahulik aeg. Operatsiooniarm paraneb aeglaselt, patsient võib tunda valu, tal on hirm end isegi veidikene liigutada. Aga liikuma peab. Samuti on oluline, et patsient saaks lümfimassaaži, et tegeldaks võimalike seroomide ja hematoomidega,» selgitab ta.