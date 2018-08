Augusti sumedatel õhtutel on kärbeste, sääskede ja parmude pinin tavaline taustamuusika. Kui kõik nüüdisaegsed aerosoolid, kuuldeodorandid ja küünlad on ära proovitud ning tuba ikka putukaid täis, haarab käsi vana hea piitsa järele. Kuid saab kavalamalt ja vähem veriselt, kui alles on üks kaunis sajandivanune klaasist imeasi, mille põhja suhkruvett valades võib varsti näha parve januselt kohale lendavaid väikseid tiivulisi. Pealtnäha ohutu ja õrn klaasnõu on putukatele magus surmarelv. Vanemad inimesed ehk mäletavad veel seda, nooremad näevad ehk esimest korda. 60+ värskes juulinumbris kirjutame Eesti klaasitootmise ajaloost.

Kes poleks näinud viljapõlde, kus rukkililled sinetamas, saanud rukkililledest lillekimpe või pununud pärgi koos härjasilmadega? Vastupidav rukkilill iseloomustab eestlaste jonni ja visadust, aga on ühtlasi nii põlluumbrohi, ilutaim kui ka ravimtaim.Mille puhul ta aitab ja kuidas tõmmist teha, kirjutavad värskes ajakirjas 60+ Räpina Aianduskooli kutseõpetaja Merike Aomets ja sama kooli kutseõpetaja ning psühholoog Toivo Niiberg.

Mis on lümfiteraapia ja mis on lümfimassaaž? Kellele seda vaja on? Mis on lümf ja lümfisüsteem? Kuidas turses nahka hooldada ja mida teha, et tursed ei suureneks? Millal on lümfimassaaž vastunäidustatud, selgitab värskes 60+ augustinumbris füsioterapeut Reio Vilipuu.

Vanavanematel on lastelaste hammaste hügieeniharjumuste väljakujundamisel väga suur roll. Mida vanavanem peaks õpetama? Mis on suhkrukell, millist hambapastat kasutada ja kas suuveest on abi, räägib ajakirja 60+ lugejatele Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliiniku juhataja Krista Vapper.

Me kõik jääme vanaks, ütleb tuntud laulusalm – ning see on õige! Tuleb aeg, kui vanemaealine inimene enam ise oma vara ülal pidada, hooldada või remontida ei jõua – seda nii rahalises kui ka füüsilises mõttes. Kuidas siis edasi? Kas kinkida või pärandada, oleme ajakirja 60+ veergudel varemgi selgitanud, aga kunagi pole seda liiast teha. Seekord jagab nõuandeid õigusnõunik Krista Paal.

Mida ette võtta, kui liikumine äkitselt mõne trauma tõttu raskendatud või aastatega vaevaliseks muutunud, aga raamatulugeise soov ikka endiselt suur? Mis on koduteenindus, milliseid raamatuid eelistada ja kellele tuuakse raamatud koju kätte, selgitab ajakirja 60+ augustinumbris Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht Mari Sieberk.

Koduaia augustikuu mõnusast tegelasest ehk karusmarjast kirjutavad ajakirjas 60+ arstiteadlane professor Mihkel Zilmer ja ajakirjanik Anne Lill.

Kui poest toidukaupa ostes oleme harjunud otsima pandipakendi märki või viidet sellele, et pakendit tohib ahjus põletada, siis samavõrd hoolikalt tuleb jälgida ravimi pakendil olevaid pildikesi – need aitavad sageli pisi-pisikeses kirjas oleva teabe paremini tarbijani tuua. Mida erinevad sümbolid ravimipakendil tähendavad, selgitab 60+ lugejale Ravimiameti Kliinilise Hindamise Büroo spetisalist Liilia Juhkanson.

Tehis on nüüdisaja kultus. Näiteks tehissuhted ehk niinimetatud sotsiaalmeedia. Ka söögilaual on tehisühendid. Sissesöödud tehisühend pole ainevahetusele vajalik, tekitades tasapisi probleeme. Nende avaldumise aeg ja mõju sõltuvad kasutushulgast, tarbimise sagedusest ja kestusest. Alates veebruarikuust tutvustavad Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia doktorant Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinidoktor ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer ajakirjas 60+ erinevaid tehismagustajaid. Seekord tuleb juttu suhkrust.

Tsukiini, kabatšokk ja suvikõrvits – heal lapsel mitu nime. Millest me õigupoolest räägime, kui räägime suvikõrvitsast, kirjutab 60+ köögikülgedel Sirje Rekkor. Muidugi ei puudu ka retseptid.

Tea Raidsalu kirjutab soolast kui väärt abilisest, Südameapteegi proviisor Pärtel Relve kirjutab, mjiks ei maksa ainuüksi pisikest ekraani jõllitada ja silmadest, mis tahavad hinnata kaugusi ja vaadata eri suunda.