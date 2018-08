Helmen Kütt: Soome kogemusest eakate eest hoolitsemisel on põhjust õppida

«Omastehooldajate olukorra leevendamine ja eakate parem sotsiaalne kaitse on põletavad teemad, kus tuleb lähiajal leida toimivad ja riigi rahakotile jõukohased lahendused. Sotsiaaldemokraadid töötavad praegu välja terviklikku hoolekandesüsteemi, et kõrges eas inimesed saaksid võimalikult kaua elada oma kodus ja et vajadusel oleks kõigile abivajajatele tagatud ka koht hooldekodus,» ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.