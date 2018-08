Priit Neilinn: tobuturism ja rosoljemultikulti

Iirlaste puhul tuleb tihti välja ka veel see fenomen, et kõik õhtud veedeti iiri pubis steiki süües ja iiri õlut juues. Eks teiste rahvaste puhul talitata vastavalt oma rahvuse eripärale ja maitsele. Nii tulebki välja, et midagi uut ei kogetud ja kogu reis võeti ette vaid selleks, et naabrile tõestada, et ikka tasemel ollakse ja kord aastas endale välisreis ollakse võimeline lubama. Kurb tõdemus, eks ju?

Nüüd oleks ehk aeg asuda analüüsima nähtuse sügavamaid allhoovusi ja mida see nähtus, mille ma enda jaoks olen ristinud «tobuturismiks», endaga kohalike jaoks kaasa toob või õigemini, kuidas me halvale ise kaasa aitame.

Esimene paha on ehk see, et oma suures sissetulekuahnuses hakkame oma maa ehedat omapära võltsima ja seda külalistele suupäraseks ja söödavaks tegema. Vahel küünib see niisuguste jaburusteni, mille puhul suu lausa lahti kukub. Mõned aastad tagasi leidsin ma ühes Lõuna-Eesti väikelinnas iiri pubi, mille ainus iirilik asi oli silt uksel. Eriti kummastav oli aga see, et sellesama sildi kõrval ilutses Briti lipp.

Arvesse võttes iirlaste- ja inglaste vahelisi ajaloolisi suhteid, ei imestaks ma, kui mõni purjus iirlane sellest lausa pöördesse läheks ja mainitud asutuse peapeale pööraks, aga see selleks... Me pakume tihti külalistele pseudo-eestilikke ja totraid suveniire, lõbustame neid muusikaga, mis originaalis saksa või iiri päritolu ning tantsime rahvatantse, mis kaasaegsete loodud ja milles puudub ehedus, kandes seejuures nn rahvariideid, mis kokku pandud mitme erineva maakonna omadest – aga mis sellest, peaasi, et nemad seda meie omaks peaksid.

Niisugust võltsrahvuslikkust luues muutume me ju lihtsalt klounideks, kes omamaise ja eheda peale piltlikult öeldes sülitavad. Vähe sellest, me keerame niisuguse tegevusega tuksi ka iseenda arusaamise, mis on siis tõeliselt meie ja ehtne. Tuleb meelde, kuidas ma ühe külla tulnud sõbra Iirimaal kohalikku pubisse viisin. Tol õhtul mängiti seal elusmuusikat. Ühte esitatavat laulu kuulama jäädes teatas sõber äkki, et see on ju eesti laul! Pidin teda tükk aega veenma, et tegemist on ikkagi vana iiri meloodiaga ja eestlased on selle lihtsalt maha viksinud ning nüüd juba enda omaks pidama hakanud.