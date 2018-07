Koolitustel selgus, mida seeniorid tegelikult nutitelefonist ootavad

Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul valivad seeniorid seadmeid ekraani suuruse ja heleduse, helinatugevuse, kirjade suuruse ja menüü järgi. «Kuna alustasime hiljuti oma esindustes seenioritele mõeldud nutiseadmete koolitusi, siis oleme saanud väga vahetut tagasisidet, milliste funktsioonidega telefone eelkõige eelistatakse,» lausus Seliov, rõhutades, et seeniorite jaoks on oluline, et telefoni menüü oleks loogiline ja emakeelne ning seda saaks enda soovide järgi muuta ehk jätta nähtavaks vaid need rakendused või nupud, mida nad päriselt ka vajavad ja kasutavad.