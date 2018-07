Puder: austa oma seedetrakti!

Pudruliike on suur hulk: mannapuder, kaerapuder, riisipuder, tatrapuder, maisipuder, hirsipuder, rukkipuder, mulgipuder (kartuli-tangupuder) jne. Kõik need pudrud on omas mõttes head, mõned jäävad siiski natuke üheülbaliseks ja on seetõttu pisut tagasihoidlikumad tegijad, see tähendab, et ei kata väga hästi kõiki neid häid külgi, mida esile tõime. Seetõttu on täiesti loomulik, et pudru arengulugu pole lõppenud, sest alati on võimalik jõuda selliste koostisteni, mille puhul lihtsus, pehmus, mõnusus, toitvus ja üldtervislikkus on olemas, kuid lisandunud on mitmeid uusi ja täpsemaid tervislikke positiivseid mõjutusi kogu organismi ainevahetusele mineraalainete, vitamiinide ja toiteliste kiudainete kaudu.