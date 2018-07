Õige kehahoiak teeb labidatöö mõnusaks

Labidatöö ei ole mõnus, kui teha seda selg kõver, liialt ette paindunud, kael pinges. Selge, et sedasi kaevates on mõne aja pärast kõik kohad valu täis. Mõnutundest on asi kaugel.

Eks õige tehnika oleks hoida selg sirgem, jalad põlvest veidi kõverdatud. Kehapöördeid painutatud asendis peaks vältima. Tõstekoormus tuleks jagada selja ja käte ning õlavöö vahel.

Meil kõigil, kes on aias igal kevadel-suvel-sügisel pidanud maad kaevama või talvel lund kühveldama, on aastate jooksul välja kujunenud oma stiil. Seda on raske õpetussõnadega muuta. Seepärast jätkakem rahuliku südamega enesele käepärases stiilis, kuid süvenegem harjutustesse, mis aitavad ülepingeid ennetada ja seega neid ka vältida, kindlasti aga hilisemat valu vähendada.